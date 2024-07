Orange se distingue au sein d'un CAC dans le rouge

(AOF) - Orange (+1,64% à 10,24 euros) est l’une des rares sociétés du CAC 40 à échapper à la baisse. Dans un contexte de marché des télécoms de nouveau aux prises avec une guerre des prix, l’ancien monopole public a dévoilé de solides résultats. Au premier semestre, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (Ebitdaal) a augmenté de 2,5% en données comparables à 5,51 milliards d'euros. Cette croissance a été tirée par l'Afrique & Moyen Orient (+14,7%) tandis qu'il a progressé de 4% en Europe et de 0,3% en France.

UBS signale que l'Ebitdaal a progressé de 2,6% au deuxième trimestre, dépassant nettement le consensus d'une hausse de 0,3%.

Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de 1,5% en données comparables à 19,83 milliards d'euros. Il a progressé de 0,6% en France à 8,74 milliards d'euros. Les ventes nettes du deuxième trimestre sur le Mobile s'élèvent à 104 000 bénéficiant notamment de la bonne dynamique de la marque Sosh.

Le cash-flow organique des activités télécoms a reculé de 2,7% à 1,44 milliard d'euros.

Fort d'une solide performance semestrielles, Orange a confirmé ses objectifs financiers pour 2024 : Ebitdaal en légère croissance, discipline sur les eCAPEX, cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros et ratio dette nette sur Ebitdaal des activités télécoms inchangé autour de 2 à moyen terme.

"En Espagne, les équipes de Masorange sont totalement opérationnelles et commencent à délivrer les premières synergies" a déclaré, Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange à propos de sa coentreprise avec Masmovil en Espagne. Sur les trois premiers mois, elle a mis en place les synergies qui devraient atteindre 100 millions d'euros en 2024, avec un potentiel total estimé à au moins 500 millions d'euros à partir de la quatrième année après la clôture de l'opération.

Aujourd'hui, Masorange et Vodafone Espagne ont annoncé la signature d'un accord non engageant en vue de créer une FiberCo de réseau FTTH partagé qui couvrirait environ 11,5 millions de locaux en Espagne avec environ 4 millions de clients.

Enfin, Orange versera le 5 décembre 2024 un acompte sur le dividende 2024 de 0,30 euro en numéraire. Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires de 2025.

