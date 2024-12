Orange s'offre les contenus Disney, qui quittent le giron de Canal+

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Orange et The Walt Disney Company ont annoncé vendredi un "accord de distribution" des contenus et chaînes Disney, et notamment des films quatre mois après leur sortie, jusqu'alors diffusés via Canal+.

Orange s'est félicité dans un communiqué d'"enrichi(r) l'offre de divertissement pour les abonnés de la TV d'Orange", selon un communiqué du groupe.

Disney a précisé à l'AFP que cet accord n'est pas exclusif.

Si l'accès aux chaînes Disney Channel et National Geographic est inclus pour tous les clients de la TV d'Orange, il faudra payer davantage pour avoir accès aux films quatre mois après leur sortie, "via le service VOD d'Orange". Orange sera le seul opérateur télécom à proposer ce service.

Les deux autres chaînes de Disney, Disney Junior et National Geographic Wild, ne seront pas distribuées par Orange mais resteront accessibles aux abonnés de la plateforme de streaming Disney+.

Concernant l'abonnement à Disney+, "les clients de l'offre Livebox Max d'Orange bénéficient de 5 euros de remise à vie". Les autres clients de la TV d'Orange auront "un premier mois offert pour découvrir le service", précise le communiqué.

Jusqu'à présent, les chaînes de Disney, la plateforme Disney+ et les nouveaux films étaient accessibles aux clients Canal+, mais le contrat entre les deux groupes, qui prend fin le 31 décembre, n'a pas été renouvelé.

Disney+, qui reste disponible en téléchargement direct sur le site dédié ou les différentes boutiques d'applications, compte sur son riche catalogue pour attirer de nouveaux abonnés.