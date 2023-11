Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: s'est associé à Spotify pour l'Afrique information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Orange, présent dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, s'est récemment associé à Spotify, la première plateforme mondiale de streaming de musique, afin d'offrir à tous ses clients mobile le service musicale.



À partir d'aujourd'hui, en République Démocratique du Congo, à Madagascar et au Mali et très prochainement en Guinée, des millions d'utilisateurs en souscrivant à une offre mobile Orange pourront profiter gratuitement d'une écoute musicale sur la plateforme Spotify



Avec une communauté mondiale de plus de 551 millions d'auditeurs actifs chaque mois, dont 220 millions d'abonnés, Spotify propose à l'écoute un large éventail d'artistes africains et internationaux avec une bibliothèque de plus de 82 millions de titres.



Brelotte Ba, Directeur général adjoint d'Orange Middle East and Africa, a déclaré : ' En tant qu'opérateur multiservice du continent, nous souhaitons faciliter l'accès de nos clients à la riche culture musicale de l'Afrique afin de promouvoir les talents locaux.'





