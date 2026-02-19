 Aller au contenu principal
Orange : s'échappe au-dessus des 17,3E
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:49

Orange ne se contente pas de déborder son zénith des 16,3E de mi-mars 2016 (cela représentait déjà 60% de hausse en 13 mois): l'opérateur s'échappe au-dessus des 17,3E
Au delà de cette limite, c'est un peu "all-in" à la hausse avec les 20,5E en ligne de mire, le zénith de mars à novembre 2009.

ORANGE
17,870 EUR Euronext Paris +5,86%
