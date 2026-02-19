Orange : s'échappe au-dessus des 17,3E
19/02/2026
Au delà de cette limite, c'est un peu "all-in" à la hausse avec les 20,5E en ligne de mire, le zénith de mars à novembre 2009.
