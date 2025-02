Orange: RNPG annuel en légère diminution information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Orange publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 3,7% à 2,35 milliards d'euros, malgré un EBITDAaL en progression de 2,7% à 12,1 milliards et un cash-flow organique des activités télécoms en hausse de 5,9% à 3,37 milliards.



En comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,2% à près de 40,3 milliards, grâce à une croissance des services de détail (+2,7%) et une moindre baisse des services aux opérateurs (-5,2%), les autres revenus (+6%) ayant compensé les ventes d'équipement (-1,4%).



Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Pour 2025, l'opérateur télécoms a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action.



Ayant atteint tous ses objectifs pour 2024, Orange ambitionne pour 2025 un EBITDAaL en croissance d'environ 3% et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros (et non plus de 3,5 milliards).





