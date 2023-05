Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : ricoche sous 11,60E information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Orange dessine une sorte de 'rounding-top' (culmination sous 11,85E) et la consolidation s'accélère sous 11,60E : le titre glisse vers 11,1E et devrait bientôt tester la 1ère zone de soutien qui se dessine vers 10,8E.

Le titre devra ensuite préserver le plancher des 10,57E testé les 17 et 24 mars, faute de quoi le titre plongerait en direction du 'gap' des 10,02E du 14 février





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.62%