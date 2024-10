Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: retrait volontaire du NYSE effectif information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir finalisé le retrait volontaire de la cote des American Depositary Shares (ADS) représentant ses actions ordinaires du NYSE, et avoir déposé un certificat de désenregistrement auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission).



Ce formulaire 15F mettra fin à ses obligations de reporting en vertu du 'Securities Exchange Act' de 1934, tel que modifié, concernant les ADS et les actions ordinaires. Le désenregistrement devrait devenir effectif 90 jours après son dépôt.



Le formulaire et le désenregistrement concernent également les obligations à 9% arrivant à échéance le 1er mars 2031, celles à 5,375% arrivant à échéance le 13 janvier 2042 et celles à 5,5% arrivant à échéance le 6 février 2044.



L'opérateur télécoms maintient toutefois un programme d'American Depositary Receipts (ADR) de niveau 1, ce qui permettra aux investisseurs de conserver leurs ADR et de faciliter le trading sur le marché américain de gré à gré, sous le symbole 'ORANY'.





