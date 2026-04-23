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Orange réhausse son objectif annuel d'Ebitdaal après un bon premier trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 08:44

Sur les trois premiers mois de l'année 2026, Orange a généré un chiffre d'affaire de 10,095 milliards d'euros, en hausse de 3,5% en base comparable et de 1,9% en données historiques.

L'activité a été soutenue par les bonnes performances enregistrées dans les zones Afrique et Moyen-Orient ( 12,7%), France ( 2,3%) et Europe ( 2,2%).

Au niveau des activités, l'opérateur en télécommunications a pu compter sur les services de détail ( 2,9%) et les services aux opérateurs ( 6,1%). Ces derniers ont été soutenus par un effet positif exceptionnel en France, incluant la réception de cofinancement du réseau fibre, qui étaient intégrées dans les objectifs 2026 du groupe. Sans compter cet effet exceptionnel, la croissance au premier trimestre serait d'environ 2,5%.

En ce qui concerne l'aspect commercial, le groupe a indiqué avoir consolidé "sa position de leader de la convergence en Europe avec 9,3 millions de clients, en hausse de 1,9% sur un an".

En parallèle, l'Ebitdaal d'Orange a atteint 2,601 MdsEUR au premier trimestre, soit une progression de 6,6%, grâce à la performance des services retail, aux efforts d'efficacité opérationnelle et à un effet positif exceptionnel sur les services aux opérateurs en France, sans lequel la croissance de l'Ebitdaal n'aurait été que d'environ 3,5%.

Grâce à cette bonne performance, Orange a relevé son objectif annuel d'Ebitdaal qui est désormais attendu en hausse de plus de 3% sur l'exercice 2026, contre environ 3% précédemment.

Les autres objectifs ont été confirmés, à savoir : un ratio eCapex/chiffre d'affaires d'environ 15% (il s'est élevé à 15,3% au premier trimestre), un cash-flow organique de 4 MdsEUR et un ratio dette nette/Ebitdaal autour de 2x à moyen terme.

Enfin, Orange a également confirmé ses objectifs en cas de reconsolidation de MasOrange, avec un effet accrétif sur la génération de cash-flow organique et une augmentation temporaire du ratio de dette nette/Ebitdaal.

Le groupe va proposer un dividende de 0,75 EUR au titre de l'exercice 2025, avec un solde de 0,45 EUR versé le 15 juin. Pour 2026, Orange a défini un dividende plancher de 0,79 EUR par titre, payable en 2027.

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