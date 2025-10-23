Orange rehausse ses objectifs après un 3ème trimestre 'solide'
L'opérateur de télécommunications français dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 9,99 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en hausse de 0,8% à données comparables, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 9,97 milliards d'euros.
Le groupe, qui dit avoir désormais dépassé le seuil des 300 millions de clients, explique avoir profité d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en Afrique et au Moyen-Orient, et ce pour le dixième trimestre consécutif.
Son EBITDAaL, principal indicateur de rentabilité de l'entreprise, s'est accru de 3,7% pour atteindre près de 3,44 milliards d'euros sur le trimestre.
Pour l'exercice fiscal 2025, Orange déclare maintenant anticiper un EBITDAaL en croissance d'au moins +3,5%, contre une précédente prévision de +3%.
La société avait déjà revu à la hausse ses objectifs annuels à l'issue de la publication de ses résultats de premier semestre, en juillet dernier.
Le cash-flow organique des activités télécoms est toujours envisagé à au moins 3,6 milliards d'euros cette année.
A la Bourse de Paris, l'action Orange reculait de 0,1% dans le sillage de cette publication, mais sa progression depuis le début de l'année s'élevé toujours à 45%.
