Orange : rechute sous 10,90E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Orange cale sous 11,15E (tout comme le 23 avril dernier) et rechute sous 10,90E : gare un scénario en 'double-top' en tenant compte de la culmination sous les 10,95E des 18/19 septembre dernier car il n'y a pas vraiment de support très robuste avant la zone des 10,30E.





