Orange réalise une émission obligataire en 5 tranches pour un montant total de 5 milliards d’euros

(AOF) - Orange a réalisé avec succès une émission obligataire euros en 5 tranches pour un montant nominal de 5 milliards d’euros, 750 millions d’euros à 3 ans avec un coupon annuel de 2,5%, 1 milliard d’euros à 6 ans avec un coupon annuel de 3,125%, 1,375 milliard d’euros à 9 ans avec un coupon annuel de 3,5%, 1,375 milliard d’euros à 12,5 ans avec un coupon annuel de 3,75% et 500 millions d’euros à 20 ans avec un coupon annuel de 4,125%

Avec un carnet d'ordre global supérieur à 20 milliards d'euros, l'émission obligataire d'aujourd'hui illustre la solidité du profil d'Orange, la confiance du marché dans son plan stratégique "Lead the Future" et la nouvelle étape ouverte avec l'annonce de la potentielle reconsolidation de MasOrange.

Orange entend consacrer les fonds levés aux besoins généraux de l'entreprise, comprenant éventuellement le refinancement de sa dette existante et/ou la potentielle acquisition des 50% de MasOrange.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur télécom, 1 er en Europe, avec 298 millions de clients dans le monde, né en 1991 ;

- Activité de 40,3 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 45 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 18 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 19 %, les services aux entreprises pour 19 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Money Orange en Afrique-Moyen-Orient) et les infrastructures passives Totem ;

- Ambition « Lead the future » fondée sur 5 piliers -capitalisation de la base d’actifs, déploiement maîtrisé des infrastructures, offre aux entreprises, présence en Afrique-Moyen-Orient- et positionnement sur le « haut du marché » via l’excellence du réseau et des services ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), devant les salariés (8,28 %), Jacques Aschenbroich présidant le conseil de 15 administrateurss et Christel Heydemann étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- amélioration opérationnelle et de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de 9,1 millions, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation avec Fiberco en Espagne et Pologne,

- Orange Business : objectif de 1,3 Md€ de revenus en 2025, redressement de la rentabilité (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ; Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Capacité à maintenir la marge opérationnelle en France malgré l’effritement du chiffre d’affaires ;

- Plan de croissance pour Masorange, co-entreprise avec Masmovil, n° 1 espagnole avec 37 millions de clients : 500 M€ de synergies attendues en 2028 et prise de contrôle d’ici 2 ans ;

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,3 % des revenus et de 3 % du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 relevés pour la 2 ème fois : hausse supérieure à 3 % du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli et d’un autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.