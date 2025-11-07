Orange réalise avec succès une émission obligataire en 5 tranches pour €5 mds au total

Orange SA ORAN.PA :
* ORANGE RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN 5 TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 5 MILLIARDS D'EUROS
(Rédaction de Paris)
|13,940 EUR
|Euronext Paris
|+1,64%
