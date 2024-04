Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange : rare repli de -4%, sous les 10,6E information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Orange subit un rare repli de -4,5%, sous les 10,6E (le pire repli précédent de -3,2% remontait au 13/12/2023, puis -1,2% le 14/12).

Le titre risque de venir retracer le plancher des 10,43E du 14 mars puis des 10,36E du 15 avril.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -3.58%