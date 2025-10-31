Orange rachète les 50 % restants de l'unité espagnole MasOrange pour 5 milliards de dollars

Le groupe français de télécommunications Orange ORAN.PA a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord non contraignant pour acheter la participation de 50% qu'il ne détient pas encore dans son unité espagnole MasOrange pour 4,25 milliards d'euros (4,96 milliards de dollars) en espèces.

Avec l'acquisition de la participation actuellement détenue conjointement par les fonds d'investissement privés américains KKR KKR.N , Cinven et Providence, Orange renforcera sa position dans une économie qui a constamment surpassé les autres de la zone euro, stimulée par un secteur touristique en plein essor, un marché de l'emploi solide, des financements de l'Union européenne et une énergie moins chère.

Orange a l'intention de signer un accord contraignant d'ici la fin de l'année et de finaliser la transaction au cours du premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord sur les conditions finales.

MasOrange est né l'année dernière de la fusion entre l'ancienne unité espagnole d'Orange et son concurrent plus petit, MasMovil, qui était contrôlé par les trois fonds. MasOrange a dépassé Telefonica TEF.MC en tant que premier opérateur de télécommunications du pays en termes de nombre de clients.

Orange dispose de suffisamment de liquidités, y compris les 4,4 milliards d'euros en espèces qu'elle a reçues dans le cadre de la fusion, pour acquérir les 50 % restants de MasOrange, a déclaré un porte-parole vendredi, ajoutant qu'Orange maintiendrait sa politique de dividendes.

Le 14 octobre, Orange s'est associé à ses rivaux Bouygues Telecom BOUY.PA et Iliad's Free pour soumettre une offre non contraignante de 17 milliards d'euros en vue de racheter la plupart des actifs d'Altice France, ce qui valorise la société à 21 milliards d'euros. Le lendemain, Altice France a déclaré avoir rejeté l'offre.

(1 dollar = 0,8575 euro)