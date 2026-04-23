Orange poursuit sa croissance au T1

Le groupe de télécommunications Orange a vu sa croissance se poursuivre au premier trimestre, et rehausse légèrement ses objectifs de rentabilité sur l'année, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Sur la période, les ventes du groupe s'élèvent à 10,1 milliards d'euros d'euros, en hausse de 1,9% par rapport à l'année précédente. L'excédent brut d'exploitation après loyers (Ebitdaal), principal indicateur de rentabilité du groupe, atteint quant à lui 2,6 milliards d'euros, une augmentation de 4,9%.

Des résultats qui ont conduit le groupe à revoir son objectif de croissance de l'Ebitdaal à la hausse : il espère désormais une augmentation supérieure à 3%, contre 3% tout juste précédemment.

"Dans l’environnement actuel, Orange est solide et résilient, et notre exposition aux effets de la crise au Moyen-Orient limitée", a commenté la directrice générale du groupe, Christel Heydemann, citée dans le communiqué.

En France, principal marché de l'opérateur, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 2,3%, notamment grâce aux services aux opérateurs.

Sur la zone Afrique et Moyen-Orient, levier de croissance du groupe, Orange a vu ses ventes augmenter de 8,1% pour atteindre 2,2 milliards d'euros.

Le groupe indique être épargné par les effets de la guerre en Iran.

"Le seul impact que nous subissons, comme tout le monde, concerne bien sûr le carburant. Mais cela reste tout à fait gérable dans le cadre général de nos trajectoires au Moyen-Orient et en Afrique", a souligné dans une conférence téléphonique Laurent Martinez, directeur financier du groupe, dont la présence dans la région Moyen-Orient est limitée à la Jordanie.

En Europe, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, en augmentation de 0,9%.

Concernant le rachat de SFR, la directrice générale du groupe a rappelé dans le communiqué qu'"il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé".

Orange, conjointement avec Bouygues Telecom et Iliad (Free), est entré vendredi en négociations exclusives jusqu'au 15 mai avec Altice France pour le rachat de SFR à hauteur de 20,3 milliards d'euros.

Le groupe a confirmé jeudi que la finalisation de l'acquisition de MasOrange devrait s'achever au deuxième trimestre, après avoir obtenu l'aval de la commission européenne début avril.