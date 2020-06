Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange pourrait utiliser le réseau d'Open Fiber en Italie Reuters • 10/06/2020 à 17:20









ORANGE POURRAIT UTILISER LE RÉSEAU D'OPEN FIBER EN ITALIE MILAN (Reuters) - Orange est sur le point de signer un contrat d'utilisation du réseau à haut début d'Open Fiber, contrôlé par le groupe d'électricité Enel et l'établissement financier public CDP, pour son offre de services aux entreprises en Italie, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi. La source a ajouté que le contrat était en cours de finalisation. Orange et Open Fiber ont refusé de commenter l'information. (Stephen Jewkes et Elvira Pollina à Milan, avec Mathieu Rosemain à Paris, version française Marc Angrand)

Valeurs associées ENEL MIL -0.11% ORANGE Euronext Paris -1.54%