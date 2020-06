Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange pourrait discuter d'une contre-offre sur l'espagnol MasMovil Reuters • 04/06/2020 à 09:26









ORANGE POURRAIT DISCUTER D'UNE CONTRE-OFFRE SUR L'ESPAGNOL MASMOVIL MADRID (Reuters) - Le conseil d'administration d'Orange pourrait discuter cette semaine, peut-être dès ce jeudi, d'une possible contre-offre sur son rival espagnol MasMovil, rapporte le journal El Economista, citant des sources du secteur. Une alliance de fonds d'investissement comprenant KKR, Cinven et Providence, a annoncé lundi une offre de 2,96 milliards d'euros pour l'opérateur télécoms espagnol, soutenue par le conseil de MasMovil. Selon les trois fonds, les détenteurs de 29,56% du capital de MasMovil ont déjà accepté de céder leurs titres au prix unitaire de 22,50 euros. Providence est le deuxième actionnaire de MasMovil, avec une participation de 9,16%. Orange n'a pu être contacté dans l'immédiat. (Inti Lauduro, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

