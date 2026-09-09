Orange place pour 4,1 MdsEUR d'obligations

Orange indique avoir réalisé une émission obligataire en quatre tranches pour un montant total de 4,1 MdsEUR, des fonds que l'opérateur télécoms entend consacrer à ses besoins généraux.

Dans le détail, ces quatre tranches d'obligations à taux fixe et libellées en EUR ont des maturités allant de septembre 2029 à septembre 2038, et portent des coupons allant de 3,625% à 4,50%.

Avec un carnet d'ordres global de 16 MdsEUR, Orange estime que cette émission obligataire illustre la solidité de son profil et la confiance du marché dans son plan stratégique "Trust the Future".