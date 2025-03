Orange: partenariat de connectivité satellite avec Telesat information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Orange annonce joindre ses forces à celles de Telesat, présenté comme 'l'un des plus grands et des plus innovants opérateurs de satellites', afin d'offrir de nouvelles options de connectivité satellite grâce à un partenariat commercial stratégique.



Dans le cadre de cet accord, une station d'atterrissage Telesat Lightspeed sera hébergée au téléport d'Orange à Bercenay-en-Othe, France, et bénéficiera d'une connexion terrestre avec leur Point de Présence (PoP) situé à Paris via une Ligne Privée Internationale (IPL) fournie parOrange Wholesale.



Par ailleurs, Orange a signé un engagement de capacité lui permettant d'intégrer le service Telesat Lightspeed en Orbite Terrestre Basse (OTB) dans son portefeuille mondial de services pour les entreprises et les opérateurs de télécommunications.



'Nous avons hâte d'élargir nos solutions de connectivité avec Telesat Lightspeed, renforçant la résilience de notre réseau pour le mobile backhauling, les situations d'urgence et la connectivité à distance', a commenté Emmanuel Rochas, CEO d'Orange Wholesale International.







