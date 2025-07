Orange: partenariat dans les services financiers en Afrique information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 11:38









(Zonebourse.com) - Orange Money Group annonce s'associer au fournisseur de technologie financière JUMO pour améliorer les services financiers numériques en Afrique, en étendant les services Orange Money à de nouvelles solutions de microcrédit pour les populations non bancarisées.



'Les clients Orange Money pourront demander des crédits en toute sécurité à partir de leurs appareils mobiles, sans avoir besoin d'un compte bancaire ou d'une garantie', met en avant la filiale de l'opérateur télécoms français.



La collaboration avec JUMO s'appuie sur ses capacités d'analyse de données et d'IA affinées depuis plus de 10 ans pour optimiser l'allocation de crédit, réduire le coût du risque pour les prêts à inférieur à 4% et développer des portefeuilles durables.



Cette alliance stratégique permettra le déploiement de divers produits de crédit sur plusieurs marchés, créant un nouveau marché de la microfinance pour les personnes non bancarisées dans les marchés émergents, avec un accent initial sur l'Afrique francophone.





