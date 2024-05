Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: partenaire de Nokia autour des capacités réseau information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Orange et Nokia étendent leur partenariat afin de développer et monétiser les capacités du réseau.



Les partenaires permettront aux développeurs d'utiliser la plateforme Network as Code de Nokia et le portail développeur d'Orange pour créer des applications exploitant le réseau 5G en France et en Europe.



L'objectif est d'accélérer l'innovation en exploitant les fonctionnalités avancées du réseau, telles que l'allocation dynamique de la bande passante et la maintenance prédictive.



Un hackathon sera organisé pour encourager la création d'applications innovantes. Ce partenariat permettra également d'impliquer davantage la communauté des développeurs et de proposer un programme pilote dans certains pays européens, en tirant parti du réseau 5G Labs d'Orange.





