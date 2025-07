Orange: obtient la qualification SecNumCloud pour l'offre Cloud Avenue information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 12:30









(Zonebourse.com) - Orange Business annonce que l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) lui a délivré la qualification SecNumCloud pour son offre Cloud Avenue SecNum, attestant du plus haut niveau de sécurité et de conformité en Europe pour ses environnements IaaS (infrastructure en tant que service) mutualisés et dédiés.



Hébergée dans son data center écoresponsable de Grenoble et opérée par des équipes françaises, cette plateforme garantit la souveraineté des données tout en intégrant des dispositifs avancés de sécurité et de traçabilité.



'Cette reconnaissance renforce la souveraineté en certifiant que notre solution respecte les plus strictes exigences', a commenté Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d'Orange Business.



Cloud Avenue SecNum permet ainsi aux clients, y compris des secteurs sensibles, de répondre aux normes françaises et européennes et de sécuriser leurs services critiques dans un cloud de confiance.





