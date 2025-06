Orange: nouvelle souche d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé jeudi avoir l'intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides, une opération qui va s'accompagner du lancement d'une offre de rachat sur certaines de ses obligations hybrides existantes.



L'opérateur télécoms indique dans un communiqué que sa nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros inclura une première option de remboursement anticipé à partir de juin 2032, avec un intérêt à taux fixe réajustable.



Le groupe prévoit d'annoncer la fixation du prix des nouvelles obligations, qui devraient admises aux négociations sur Euronext Paris, plus tard dans la journée.



Il est prévu que les agences de notation leur attribuent des notes de respectivement 'BBB-' pour S&P, 'Baa3' pour Moody's et 'BBB-' pour Fitch, en les considérant à hauteur de 50% comme des fonds propres.



Parallèlement, Orange prévoit de lancer une offre contractuelle de rachat sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026.



L'offre doit également concerner ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable.



Le groupe explique que l'objectif de l'offre et du lancement de ses nouvelles obligations est, entre autres, de gérer 'proactivement' son portefeuille d'instruments hybrides.





