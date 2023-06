Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: Moody's relève sa perspective information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Moody's annonce avoir fait passer de 'stable' à 'positive' sa perspective d'Orange, tout en confirmant ses notations sur l'opérateur télécoms historique français, dont une note d'émetteur à long terme 'Baa1'.



'Le changement de perspective à positif reflète la performance opérationnelle solide et résiliente de l'entreprise dans un environnement concurrentiel et macroéconomique difficile', explique Carlos Winzer, analyste principal en charge d'Orange.



'La politique financière prévisible d'Orange et sa stratégie bien conçue qui sous-tendent un flux de trésorerie d'exploitation durable lui permettront de maintenir des mesures de crédit solides qui soutiennent une pression à la hausse sur la notation', poursuit-il.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.19%