Orange : le rebond sur 9,72E se poursuit

(CercleFinance.com) - Orange refranchit le cap des 10E : le rebond sur 9,72E se poursuit et le titre devrait combler le 'gap' des 10,135E du 2 octobre avant de rallier la résistance des 10,35E, ex plancher du 2 mai.





Valeurs associées ORANGE 10,08 EUR Euronext Paris +1,72%