Orange : lancement du projet satellitaire Nuanua à Wallis et Futuna

(AOF) - Orange annonce le lancement du projet Nuanua utilisant le système de satellites de deuxième génération en orbite terrestre moyenne de SES, O3b mPOWER. Cette initiative vise à remplacer les infrastructures satellitaires existantes des îles Wallis et Futuna. Co-financé par l'Union européenne dans le cadre du programme "Connecting Europe Facilities - Digital", ce projet témoigne de l'engagement d'Orange à connecter les territoires les plus éloignés et enrichir leurs services numériques essentiels à leur développement économique et social.

Orange, par l'intermédiaire de sa filiale Orange Wallis & Futuna, est responsable de l'exploitation des réseaux internationaux pour les îles Wallis et Futuna pour le compte du gouvernement français, en vertu d'un accord signé en 1986.

AOF - EN SAVOIR PLUS