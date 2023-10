Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: lancement de la Livebox 7 information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement de la Livebox 7, offrant jusqu'à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant pour les particuliers et 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en montant débit pour les clients professionnels (selon éligibilité).



Orange étend en parallèle l'usage du Wi-Fi 6E à une grande majorité de ses clients qui pourront désormais profiter d'une connexion optimisée avec la Livebox 6 dès les offres Livebox Up Fibre.



Selon Orange, cette nouvelle Livebox 7 permettra à tous les membres d'un même foyer de profiter de la meilleure expérience Wi-Fi Orange (gaming, visio, TV en ultra haute définition...).



Grâce au Wi-Fi 6E, plusieurs équipements peuvent être connectés, en simultané, sur l'une des 3 bandes de fréquences disponibles pour profiter d'une connexion ultra-performante avec une meilleure latence.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.22%