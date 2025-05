Orange: la CDC dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 20 mai, le seuil de 10% des droits de vote d' Orange et détenir 11,94% du capital et 10,002% des droits de vote, du fait d'une acquisition d'actions Orange sur le marché par CNP Assurances.



La CDC se réserve la possibilité de procéder à des achats ou des cessions d'actions Orange, mais n'envisage pas de prendre le contrôle de l'opérateur télécoms, ni de demander la nomination de membre à son conseil d'administration.





Valeurs associées ORANGE 13,2750 EUR Euronext Paris -0,52%