Orange juge prématuré d'évaluer le coût de l'annulation du congrès de Barcelone

13 février (Reuters) - Orange SA ORAN.PA : * IL EST TROP TÔT POUR ÉVALUER LE COÛT POUR ORANGE DE L'ANNULATION DU CONGRÈS DE BARCELONE-DIRECTEUR FINANCIER * ORANGE A LANCÉ CETTE SEMAINE LE PROCESSUS DE RECHERCHE D'UN PARTENAIRE FINANCIER POUR SES CONCESSIONS-DIRECTEUR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.52%