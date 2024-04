Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: hausse de 2% de l'EBITDAaL trimestriel en comparable information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - Orange dévoile un EBITDAaL au 31 mars 2024 à 2,41 milliards d'euros, en hausse de 2,3% en comparable, en ligne avec son objectif de légère croissance sur 2024, pour un chiffre d'affaires de 9,85 milliards, en croissance de 2,1% en comparable.



Le groupe télécoms explique cette augmentation des revenus comparables par une croissance des services de détail (+3,2%) et une moindre baisse des services aux opérateurs (-4,1%) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage en France.



Orange confirme ses objectifs pour 2024, dont un EBITDAaL en légère croissance, un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros et une augmentation du dividende annuel payable en 2025 à 0,75 euro par action.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -2.45%