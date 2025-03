Orange: développe l'offre 5G+ pour le grand public information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'élargissement de l'accès à la 5G+ pour ses clients Grand Public avec une option gratuite et une nouvelle offre mobile, disponibles à compter du 6 mars. La société assure ainsi être '1er opérateur à lancer une offre 5G+ avec bande passante dédiée pour le Grand Public'.



L'option 5G+ permettra aux utilisateurs équipés de smartphones compatibles de bénéficier de débits améliorés, d'une latence réduite et d'une sécurité renforcée, assure Orange.



L'opérateur propose également la Série Spéciale 180 Go 5G+, incluant une bande passante dédiée, 6 mois de Netflix et 12 mois de ChatGPT Plus offerts.







Valeurs associées ORANGE 11,53 EUR Euronext Paris +0,09%