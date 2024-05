Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: contrat d'achat d'électricité solaire avec ZE Energy information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mardi avoir signé un contrat d'achat d'électricité solaire sur 15 ans avec ZE Energy, une jeune entreprise française.



Ce contrat d'achat d'électricité renouvelable ou CPPA ('corporate power purchase agreement') porte sur l'acquisition d'un volume de 90 GWh par an produit par une nouvelle centrale solaire hybride en cours de construction dans les Landes.



Ce projet doit permettre à Orange d'alimenter ses réseaux et ses infrastructures en énergie renouvelable compétitive à un prix stable.



Implanté sur un terrain communal de 60 hectares à Vert dans les Landes (40), le projet de parc solaire hybride 'photovoltaïque + stockage', dont la construction a débuté en juin 2023, doit être raccordé au réseau Enedis en début d'année prochaine.



Il s'agit du premier 'CPPA' conclu par Orange avec un opérateur de centrales hybrides dites 'photovoltaïque + stockage'.





