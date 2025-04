Orange: confirme ses objectifs financiers pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 9 911 millions d'euros du 1er trimestre 2025, en croissance de 0,6% sur un an (+62 millions d'euros). Le groupe a profité d'une croissance des services de détail (+2,4% ou +181 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-3,1% ou -44 millions d'euros). Les ventes d'équipements sont en baisse de -5,7% (-38 millions d'euros) et les autres revenus de -13,9% (-37 millions d'euros).



Les revenus de la France baissent de -1,3% (-55 millions d'euros) mais les services de détail hors RTC sont en croissance de +1,5% tandis que les services aux opérateurs (-4,3%) sont en baisse. L'Europe est stable (-0,2% ou -3 millions d'euros).



Le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en Europe (y compris la France) avec un total de 9,2 millions de clients convergents (+1,1%). Les services mobiles comptent 256,0 millions d'accès dans le monde (+5,5%), dont 95,7 millions de forfaits (+5,5%). Les services fixes totalisent 38,1 millions d'accès dans le monde (-2,8%), les accès fixes haut débit 22,1 millions d'accès (+3,7%), dont 15,0 millions d'accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,4%).



L'EBITDAaL du Groupe s'élève à 2 480 millions d'euros au 31 mars 2025, en hausse de +3,2% en ligne avec l'objectif d'environ +3% sur 2025. Les eCAPEX s'élèvent à 1 463 millions d'euros au 1er trimestre 2025, en hausse de +6,6% (+91 millions d'euros).



Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour 2025. Il vise un EBITDAaL en croissance d'environ +3%, un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.





