Orange: confirme ses objectifs financiers pour 2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 1,6% à 9 995 MEau 3ème trimestre 2024 par rapport au 3ème trimestre 2023 (+153 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,5% ou +185 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-3,3% ou -51 millions d'euros).



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en croissance de 1,5% à 29 834 ME. L'EBITDAaL s'inscrit à 8 857 ME en hausse de 2,6%.



L'EBITDAaL du Groupe du 3ème trimestre progresse de 2,7% (après +2,6% sur le T2 et +2,3% sur le T1) grâce à la forte performance des services de détail et s'élève à 3 345 millions d'euros. Il est en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 3 370 millions d'euros (+2,4%). Les eCAPEX s'élèvent à 1 359 millions d'euros au 3ème trimestre 2024, soit une réduction sur un an de -2,5%.



Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 2024. Il vise un EBITDAaL en légère croissance, un discipline sur les eCAPEX, un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros et un ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.





Valeurs associées ORANGE 10,30 EUR Euronext Paris +1,68%