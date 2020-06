Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange condamné à payer près de 250 millions d'euros à Digicel, rapporte Capital Reuters • 19/06/2020 à 10:51









ORANGE CONDAMNÉ À PAYER PRÈS DE 250 MILLIONS D'EUROS À DIGICEL, RAPPORTE CAPITAL PARIS (Reuters) - La cour d'appel de Paris a condamné Orange à régler près de 250 millions d'euros de dommages-intérêts à l'opérateur antillais Digicel (ex-Bouygues Telecom Caraïbes) pour des pratiques anticoncurrentielles, rapporte vendredi le magazine économique Capital sur son site internet. "Le 17 juin, la cour d'appel de Paris a condamné Orange à payer 181,5 millions d'euros de dommages à Digicel, son concurrent dans les Antilles", auxquels s'ajoutent "68 millions d'euros d'intérêts", faisant de ce dossier "la plus importante condamnation de ce type infligée en France", précise la rédaction de Capital. Un porte-parole d'Orange a souligné que l'opérateur historique réfléchissait à un pourvoi en cassation. En première instance, le tribunal de commerce de Paris avait fixé un montant d'indemnisation plus élevé, de 346 millions d'euros. Selon le porte-parole d'Orange, cette somme avait été mise sous sous séquestre. Bouygues Telecom, filiale du groupe de BTP Bouygues avait été à l'origine de la plainte avant la revente de ses activités antillaises en 2006 à Digicel pour 155 millions d'euros, rappelle Capital. (Mathieu Rosemain, avec Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.07% ORANGE Euronext Paris +1.73%