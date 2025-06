Orange: commercialisation des lunettes Ray-Ban Meta information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Orange annonce désormais commercialiser les lunettes connectées Ray-Ban Meta sur son site et dans l'ensemble de ses boutiques françaises.



Ces modèles, déclinés en versions Wayfarer et Skyler, associent le design de Ray-Ban à la technologie de Meta, intégrant une caméra grand angle 12 MP, cinq microphones, un bouton de capture, un pad tactile et un système audio intégré.



Les lunettes permettent de capturer photos et vidéos en mains-libres, d'écouter de la musique, de rester connecté ou encore d'utiliser la traduction en temps réel grâce à Meta AI.



Selon Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public Orange France, ces lunettes ' incarnent la prochaine génération d'outils numériques ' et illustrent l'engagement d'Orange à proposer des solutions technologiques innovantes à ses clients.







Valeurs associées ORANGE 12,9350 EUR Euronext Paris +0,70%