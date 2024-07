Orange Business fait le choix d'Ekinops

(AOF) - Le spécialiste des solutions de transport optique et d'accès au réseau dédiées aux opérateurs de télécommunication et aux entreprises annonce qu'Orange Business a choisi Ekinops pour enrichir son offre SD-WAN en lançant SD-WAN Essentials. Cette solution permet aux entreprises de passer à un routage intelligent de manière sécurisée, en limitant le nombre d'équipements et la consommation énergétique.