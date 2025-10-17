Orange, Bouygues et Iliad restent toujours à l'affut pour le rachat de SFR

(AOF) - Malgré avoir vu leur offre de rachat de SFR à 17 milliards d'euros rejetée, Orange , Bouygues et iliad (Free) maintiennent leur offre conjointe non engageante pour acquérir une grande partie des activités d'Altice France dont l'opérateur détenu par Patrick Drahi. "Nous pensons que les conditions sont réunies pour conclure un accord. Toutes les parties ont besoin de cette transaction : Drahi pour créer de la valeur actionnariale, les créanciers pour éviter une nouvelle restructuration et le consortium pour redresser le marché", résume JP Morgan.

Les trois opérateurs "souhaitent créer un dialogue constructif avec le groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer", indiquent les opérateurs dans un communiqué commun.

"Pour certains, une offre de 17 milliards d'euros peut sembler opportuniste. Mais compte tenu de la baisse à deux chiffres de l'EBITDA de SFR, des risques réglementaires élevés, des défis considérables liés à la mise en œuvre et de l'absence d'alternatives crédibles pour Drahi, nous ne partageons pas cet avis", poursuit JP Morgan qui se dit "optimiste pour Orange et Bouygues, avec ou sans consolidation".

"Les deux sociétés offrent des taux de croissance annuels composés à deux chiffres de leur bénéfice par action, de nombreux catalyseurs et des valorisations attrayantes", conclut la banque américaine.