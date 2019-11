Communiqué de presse commun

22 novembre 2019

Orange Belgium et Proximus ont signé aujourd'hui l'accord concrétisant leur collaboration en vue du partage de réseau d'accès mobile

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, et Sandrine Dufour, CEO ad interim de Proximus, ont signé aujourd'hui l'accord final en vue de mettre en œuvre leur collaboration précédemment annoncée en matière de partage de réseau d'accès mobile.

Bruxelles - Le réseau d'accès mobile partagé sera conçu, construit et exploité par une nouvelle joint-venture basée à Bruxelles et détenue à parts égales par Orange Belgium et Proximus.

Chaque partie confirme les avantages et investissements respectifs attendus, tels que repris dans les informations complémentaires pour les investisseurs et analystes publiées le 11 juillet.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : « Je suis impatient de mettre en œuvre notre accord dans l'intérêt des clients belges et de la société en général. Cette collaboration permettra à Orange Belgium de continuer à challenger le marché des télécommunications, tout en facilitant un déploiement plus rapide et plus étendu de la 5G en Belgique et en répondant à la demande croissante de nos clients pour les données mobiles. L'accord renforcera le cadre concurrentiel et préservera une forte différenciation en matière de services et d'expérience client. »

Sandrine Dufour, CEO ad interim de Proximus : « Je suis heureuse que nous ayons finalisé l'accord de partage de réseau d'accès mobile entre Proximus et Orange Belgium avant la fin de l'année. Ce partage de réseau d'accès mobile nous permettra d'accélérer et de densifier le déploiement de la 5G, tout en améliorant la capacité et la couverture du réseau mobile au bénéfice de nos clients. Proximus continuera à se différencier afin d'offrir la meilleure expérience mobile. »

A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultraperformant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur: corporate.orange.be, corporate.orange.be ou suivez nous sur Twitter: @pressOrangeBe.

Contact investisseurs

Ana Castaño Lopez +32 468 46 95 31

Eric Chang +32 495 55 98 17

ir@orange.be

A propos de Proximus

Actif sur le marché belge et international, le Groupe Proximus est une entreprise télécom et ICT offrant ses services aux clients résidentiels, aux entreprises et au secteur public. Proximus ambitionne d'ouvrir tout un monde de possibilités digitales pour que les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement. Au cœur de la révolution digitale, elle offre des expériences de communication et de divertissement aux clients résidentiels et facilite la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses réseaux fixe et mobile intégrés et hautement performants, Proximus donne, partout et à tout moment, accès à des services digitaux et des solutions simples à utiliser et se profile comme un portail vers des contenus multimédias. Pionnière de l'innovation ICT, Proximus offre des solutions intégrées ayant un impact positif sur la société et l'environnement, basées sur l'Internet of Things (IoT), les Data Analytics, la cloudification et la sécurité. Fin 2018, le Groupe Proximus générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 5.804 millions d'euros et employait 13.385 collaborateurs, tous engagés à offrir une expérience supérieure aux clients.

Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est également active au Luxembourg via sa filiale Proximus Luxembourg et aux Pays-Bas via Telindus Netherlands. Premier opérateur dans le domaine des communications internationales, BICS est l'un des principaux opérateurs voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde.

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com en www.proximus.be

