Orange Belgium est le premier à lancer un pôle de test 5G business en Belgique: l'Orange Industry 4.0 Campus, dans le port d'Anvers

Bruxelles, le 12 décembre 2019

Orange Belgium est le premier à activer aujourd'hui un pôle de test 5G pour entreprises en Belgique. En créant un pôle d'innovation ouvert, Orange Belgium pourra commencer à exploiter tout le potentiel de la technologie 5G sur des applications réelles, en collaboration avec des partenaires industriels. Grâce au réseau de test 5G déployé sur le campus, les partenaires pourront bénéficier d'une connectivité dédiée et de la garantie de qualité des services nécessaires pour les applications industrielles. Orange Belgium a choisi la région portuaire d'Anvers, connue pour son industrie et qui présente une large variété d'options de tests.



Ce réseau de test 5G d'Orange Belgium est la première infrastructure réseau 5G stand-alone en Belgique qui puisse être utilisée par des partenaires industriels. Concrètement, cela signifie que les capacités 5G ne sont pas simplement ajoutées à des infrastructures 4G/3G préexistantes, mais déployées au sein d'un réseau distinct, permettant le network slicing un niveau de latence très bas et un trafic IoT massif.

Complémentaire aux générations précédentes (2G, 3G, 4G) et compatible avec elles, la 5G représente la plus récente évolution des réseaux mobiles. Elle apportera diverses améliorations (en termes de vitesse, de latence, de fiabilité, d'évolutivité, de flexibilité, de sécurité, de couverture et de capacité), ce qui ouvrira la porte à de nouvelles utilisations pour les clients résidentiels et business, telles que l'IoT critique, les véhicules connectés, l'eHealth, les applications industrielles, etc. En marge de ce développement technologique, la 5G soutiendra la transformation digitale de la plupart des secteurs économiques (santé, transport, production industrielle...)

Orange Belgium a choisi ZTE comme partenaire technique pour l'Orange Industry 4.0 Campus.

L'Orange Industry 4.0 Campus illustre les possibilités de la technologie autonome 5G dans un environnement hautement industrialisé

L'Orange Industry 4.0 Campus activera dans un premier temps 7 sites dans la zone du port d'Anvers. D'ici la fin avril 2020, 14 sites seront actifs, offrant une couverture dans différentes zones de la région du port d'Anvers (150 km²). La zone se prête à merveille à de telles expériences, car elle accueille plusieurs grands acteurs industriels qui pourraient tirer parti des applications de la 5G dans leur secteur. À l'heure actuelle, la régulation environnementale de la Région flamande est la seule permettant ce type de tests, même si elle doit encore être améliorée. Pour un déploiement 5G à l'échelle nationale, une nouvelle règlementation est indispensable.

Aujourd'hui, Orange Belgium a réalisé une connexion data en temps réel avec une vitesse de download de 1,42 Gbps, une vitesse d'upload de 329 Mbps et une latence de 7 millisecondes via une technologie 5G de bout en bout.

Stefan Slavnicu, Chief Technology Officer chez Orange Belgium : "Aujourd'hui, nous pouvons offrir une connectivité 5G autonome (stand-alone ou SA) au sein de notre pôle de test 5G pour entreprises, soit la version la plus avancée de la 5G. Elle offre quelques-uns des principaux avantages de la technologie 5G tels que le très haut débit, la faible latence, une sécurité accrue pour les applications critiques, le network slicing pour les réseaux publics et privés, particulièrement nécessaires au déploiement d'applications industrielles 4.0. Nous utiliserons également des antennes de nouvelle génération pour augmenter considérablement la capacité et le débit des cellules. Ces tests offrent une belle opportunité de démontrer l'intérêt de ces nouvelles technologies pour nos clients B2B."

L'Orange Industry 4.0 Campus permettra une connectivité sur mesure adaptée aux besoins spécifiques des nouvelles applications innovantes

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium ajoute : "En tant que Bold Challenger, également sur le marché des entreprises, nous sommes très fiers d'ouvrir notre Orange Industry 4.0 Campus dans le port d'Anvers afin de tester des applications concrètes de la 5G, bénéficiant de tout le potentiel de la technologie. Une technologie nécessaire afin d'améliorer la compétitivité des entreprises puisque, sur le marché B2B, la 5G nous permettra d'offrir de la connectivité dédiée et sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques d'applications innovantes telles que la fabrication sans fil, l'automatisation en temps réel, les villes intelligentes, l'Internet of Things..."

Orange Belgium croit fermement au potentiel de la 5G en matière de développement de nouveaux services dont bénéficieront les citoyens et les entreprises. La réussite de ce projet nécessite toutefois une évolution du cadre législatif, réglementaire et administratif, ainsi que l'attribution du spectre radio aux opérateurs. Les investissements majeurs réalisés par les opérateurs permettront une connectivité optimale dans des secteurs qui sont essentiels pour tous les utilisateurs.

