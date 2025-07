Communiqué de presse

Bruxelles, le 24 juillet 2025

Orange Belgium annonce une nouvelle Convention de Services de Gestion avec Orange SA

La précédente convention de partenariat stratégique ("CPS") d'Orange Belgium avec Orange SA a expiré le 31 décembre 2024. En vertu de cette convention, Orange SA facturait à Orange Belgium une commission de gestion fixe de 5 millions d'euros en échange (1) de l'accès au programme d'approvisionnement du groupe Orange, (2) du savoir-faire spécifique disponible au sein d'Orange SA et (3) de l'accès aux programmes d'itinérance et d'interconnexion du groupe Orange.

Il a été envisagé de remplacer la CPS à partir de 2025 par une nouvelle convention de services de gestion ("CSG"), couvrant des activités plus orientées vers les services de gestion, passant ainsi à une structure qui comprend une charge croisée de frais de gestion, déterminée comme un ratio (basé sur les coûts d'Orange SA), multiplié par le chiffre d'affaires externe annuel d'Orange Belgium, hors taxes. Cette approche est appliquée par Orange SA envers les autres membres du groupe Orange SA.

Le conseil d'administration a chargé un comité d'administrateurs indépendants, dans le cadre de l'article 7:97 du Code des Sociétés et Associations, avec l'assistance d'un expert indépendant, d'évaluer le caractère de pleine concurrence (arm’s length) de la nouvelle structure de frais de gestion. L'expert indépendant a effectué par procuration une analyse du prix de transfert sur la base des lignes directrices applicables. Cette méthodologie a été considérée comme la meilleure approximation disponible compte tenu des réglementations, lignes directrices et pratiques étendues et détaillées disponibles pour évaluer les relations intragroupes. En outre, pour une durée de trois ans, le total des frais de service facturés par Orange SA à Orange Belgium ne dépassera pas 15,4 millions d'euros par an.

La conclusion du comité des administrateurs indépendants est la suivante : « Le Comité des Administrateurs Indépendants, après avoir examiné l'Avis de l'Expert Indépendant et après mûre réflexion, est d'avis que l'Opération Envisagée peut être considérée comme étant effectuée dans des conditions 'at arm's length' et que, par conséquent, elle n'entraîne aucun inconvénient pour la Société au sens de l'article 7:97, §3 du Code des sociétés et des associations et que, par conséquent, aucune analyse supplémentaire n'est nécessaire pour évaluer si de tels inconvénients sont compensés par d'autres éléments de la politique de la Société ou si de tels inconvénients sont manifestement abusifs ».

De plus, l’évaluation faite par le commissaire de la société sur l’opération envisagée conformément l’article 7:97 §4 du Code des Sociétés et Association, indique que :

« Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables contenues dans l’avis du comité des administrateurs indépendants et le procès-verbal du conseil d’administration en date du 23 juillet 2025, justifiant la transaction proposée, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs au regard des informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission de commissaire de Orange Belgium SA. »

Sur base de ce qui précède, en sa séance du 23 juillet 2025, le Conseil d’administration d’Orange Belgium a validé cette nouvelle convention de services de gestion avec Orange SA.

