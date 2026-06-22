Orange Belgium ajoute Disney à ses offres pour attirer de nouveaux abonnés

Orange Belgium a annoncé lundi l'intégration de la plateforme de streaming Disney à l'ensemble de son portefeuille de services mobiles, fixes et de télévision, une initiative visant à consolider sa position sur un marché où les opérateurs cherchent à accroître la valeur de leurs offres grâce aux contenus.

A compter d'aujourd'hui, les clients de l'opérateur télécom pourront ajouter un abonnement Disney en option à leur formule existante. La filiale d'Orange proposera trois formules tarifaires : une offre de base avec publicité à 6,99 euros par mois, une offre standard à 10,99 euros par mois, et une offre premium à 15,99 euros par mois.

Avec ce partenariat, Orange Belgium dit vouloir étoffer son écosystème de contenus premium, qui comprend déjà des services tels que Netflix.