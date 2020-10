Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgique choisit Nokia pour la 5G et l'ensemble de son réseau Reuters • 09/10/2020 à 07:35









ORANGE BELGIQUE CHOISIT NOKIA POUR LA 5G ET L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU PARIS (Reuters) - Orange Belgique a choisi Nokia pour renouveler progressivement son réseau mobile existant et pour le déploiement de la 5G, a confirmé vendredi l'opérateur dans un communiqué. Orange Luxembourg a également retenu la marque finlandaise pour le déploiement de son réseau, précise-t-il dans un communiqué. La filiale belge d'Orange était soumise à de fortes pressions politiques pour se détourner de Huawei au profit de Nokia du fait des soupçons de liens entre l'équipementier chinois et Pékin, selon des sources proches du dossier. "Nokia a été sélectionné au terme d'un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers", dit-elle dans un communiqué. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris 0.00% NOKIA XETRA 0.00% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%