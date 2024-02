Orange Bank: Hello bank et Cetelem, filiales de BNP Paribas, vont reprendre les clients

( AFP / ISSOUF SANOGO )

BNP Paribas compte reprendre les clients d'Orange Bank dans le cadre d'un accord annoncé mardi qui organise le transfert des clients vers ses filiales Hello bank en France et Cetelem en Espagne.

Les deux groupes négociaient depuis juin une reprise des clients de la banque en ligne d'Orange, lancée en grande pompe par l'ancien PDG Stéphane Richard en 2017, et dont l'avenir était en suspens depuis le début de l'année sur fond de déficit chronique.

Dans le cadre d'un "accord de référencement", Hello bank "propose aux clients d'Orange Bank en France une offre exclusive et met à leur disposition un parcours simplifié et un accompagnement dédié" pour transférer leurs comptes, expliquent les deux entreprises dans un communiqué commun.

L'offre - composée notamment des primes pour la souscription de différentes offres ou encore d'un taux d'épargne temporaire préférentiel - est disponible dès ce jour, précise BNP Paribas. Hello bank revendique actuellement "plus de 800.000 clients".

En Espagne, un "accord commercial" a été trouvé pour assurer la "continuité" pour les clients, qui seront transférés "courant 2024" vers Cetelem.

"Que ce soit en France ou en Espagne, les clients peuvent toujours utiliser les comptes et services bancaires jusqu'à réception d'une communication personnalisée d'Orange Bank leur indiquant les prochaines étapes à venir", précisent les deux groupes.

"Nos équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour apporter une transition simple et fluide aux clients d'Orange Bank en France et en Espagne qui pourront bénéficier de l'ensemble des services du groupe BNP Paribas", a noté Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas, dans le communiqué.

Orange Bank avait été lancé sur la base des activités bancaires fraîchement rachetées à l'assureur Groupama. Mais la filiale dédiée était déficitaire depuis sa création et la nouvelle directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, avait annoncé début 2023 une "revue stratégique" sur l'avenir de la filiale dédiée aux services financiers, périphrase habituelle quand il y a pour projet de vendre ou de fermer une branche d'entreprise.

Orange Bank, qui revendiquait 3,1 millions de clients en Europe et en Afrique à fin mars 2023, vise la fermeture de cette activité en France et en Espagne d'ici 2025-2026.

La procédure de transfert des clients par une offre commerciale - et non un rachat à proprement parler - rappelle l'accord trouvé entre Société Générale et ING dans le cadre de son retrait du marché français.

La filiale de banque en ligne de la Société Générale, Boursorama avait grâce à une offre préférentielle pu récupérer 315.000 clients ING en quelques mois, soit environ les deux tiers des clients éligibles.

Après s'être délesté d'OCS et d'Orange Studio en janvier dernier, l'objectif pour Orange est de recentrer ses activités, conformément au plan stratégique.