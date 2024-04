Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: atterrissement du câble France-Singapour à Marseille information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 12:51









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'atterrissement à Marseille du système SEA-ME-WE 6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 6), long de 21 700 km qui reliera directement la France à Singapour.



La pose de la première partie du système, longue de 3000 km, vers l'Egypte démarrera dans la foulée de cette opération à Marseille.



Ce câble permettra de répondre aux besoins croissants des clients et de l'économie numérique sur cette route stratégique. Ce nouveau système proposera une capacité de plus de 130Tb/s.



Orange a la responsabilité de ' landing party ' sur le territoire français et accueille le câble à Marseille dans ses infrastructures sécurisées, donnant accès, de manière neutre, à l'ensemble des centres de données de la ville phocéenne grâce à un anneau urbain de fibre optique dernière génération.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.96%