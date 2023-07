Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: accueille Wallix dans son Demo Center cyberdefense information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Wallix annonce rejoindre le Demo Center OT d'Orange Cyberdefense (en France) dans le but de montrer comment ses solutions garantissent la résilience et la continuité d'activité des systèmes industriels en cas de cyberattaque.



Avec son équipe de hackers éthiques, Orange Cyberdefense reproduit au sein son Demo Center OT les cyberattaques qui ciblent les systèmes industriels (équipements de production dans les usines, automates qui gèrent la lumière, la climatisation... robots, etc.)



En intégrant cet espace, Wallix compte démontrer aux responsables des systèmes industriels que la sécurisation des identités et des accès numériques joue un rôle clé contre les cyberattaques.



'Rejoindre le Démo Center OT d'Orange Cyberdefense en France, permet d'une part de bénéficier d'un environnement de démonstration en situation réelle, et d'avoir accès d'autre part à l'expertise des équipes d'Orange Cyberdefense. Nous disposons maintenant d'un lieu d'échange privilégié unique avec nos clients communs', résume Yoann Delomier, OT Business Strategy chez Wallix.







Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.32%