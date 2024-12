Orange : accord de distribution avec Walt Disney Company

(AOF) - Orange annonce un accord de distribution avec The Walt Disney Company qui renforce l'accès aux contenus Disney en France et enrichit l'offre de divertissement pour les abonnés de la TV d'Orange. "Cet accord s'inscrit dans notre volonté d'offrir à nos clients le meilleur du divertissement, en leur proposant des chaînes de qualité et en leur facilitant l'accès à des services incontournables comme Disney+ ", souligne Laetitia Orsini Sharps, directrice Grand Public d'Orange.