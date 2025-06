Orange: accord avec l'AFD pour un numérique durable information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 17:36









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir signé une convention-cadre de partenariat avec le groupe Agence Française de Développement (AFD), à l'occasion de VivaTech 2025.



Ce partenariat d'une durée de trois ans vise à renforcer l'accès aux services numériques, soutenir l'innovation et accélérer la transition environnementale dans 17 pays de la zone Afrique Moyen-Orient, ainsi qu'en Moldavie et dans les départements d'Outre-mer.



Les priorités de l'accord portent sur l'inclusion numérique par le déploiement d'infrastructures stratégiques, l'accès aux services financiers et aux e-services, la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la formation professionnelle, le soutien à l'entrepreneuriat et l'usage éthique de l'intelligence artificielle.



Ce nouvel accord permettra de renforcer les synergies et la diffusion des innovations en matière de numérique.





