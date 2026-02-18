 Aller au contenu principal
Orange a pleinement atteint ses objectifs en 2025
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 18:22

Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires d' Orange s'établit à 40,396 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an grâce à la croissance des services de détail (2,2%). Cette dynamique est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9%).

L'EBITDAaL du groupe progresse de 3,8% à 12,47 MdsEUR, totalement en ligne avec l'objectif d'au moins 3,5%, revu deux fois à la hausse en 2025. Cette performance solide a été portée par une hausse à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient ( 13,9%), ainsi que par une croissance solide en Europe ( 3,2%), et en France ( 0,9%).

Le résultat d'exploitation s'élève à 3,422 MdsEUR, soit un repli de 36% du fait de l'augmentation des charges sur les dispositifs Temps Partiel Seniors, l'amortissement de l'actif de démantèlement du cuivre et la comptabilisation d'une perte de valeur des activités d'Orange Business.

Sur l'exercice 2025, le résultat net ajusté est de 3,094 MdsEUR, soit un recul de 5;7%. Par action ajusté, il s'élève à 0,86 EUR.

Au titre de 2025, le versement d'un dividende de 0,75 EUR par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2026.

"En 2025, nous clôturons avec succès notre plan stratégique Lead the Future. Nos objectifs 2025 sont pleinement atteints. Dans un marché européen très compétitif, nous avons tenu nos positions de premier plan. Avec plus de 340 millions de clients, nos bases en Europe et en Afrique et Moyen-Orient continuent de croître. L'Afrique et Moyen-Orient confirme son rôle de moteur de croissance, enregistrant un onzième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Le dernier trimestre de l'année a été décisif en termes de mouvements stratégiques : en Espagne, nous avons signé un accord engageant avec Lorca pour acquérir la pleine propriété de MasOrange. A la clôture de l'opération prévue en 2026, l'Espagne deviendra notre deuxième marché en Europe ", a déclaré Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange.

En outre, elle affirme "qu'en octobre, son groupe a soumis, avec Bouygues Telecom et Free-Groupe Iliad, une offre conjointe non engageante pour acquérir une grande partie des activités d'Altice en France. Des travaux de due diligence ont été initiés en janvier 2026".

"Cette opération permettrait de renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité et dans les nouvelles technologies clés comme l'intelligence artificielle, de consolider la maîtrise d'infrastructures stratégiques pour le pays, tout en préservant un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs. Il n'y a aucune certitude à ce stade qu'un accord sera trouvé et nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie", précise t-elle.

L'opérateur de télécommunications présentera demain ses orientations stratégiques et ses perspectives financières pour la période 2026-2028 à l'occasion de son Capital Markets Day .

Valeurs associées

ORANGE
16,8800 EUR Euronext Paris -1,57%
