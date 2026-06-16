Orange a émis pour 850 MEUR de nouvelles obligations

En ligne avec son annonce précédente, Orange indique avoir émis 850 MEUR d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7 ans, portant intérêt à taux fixe réajustable, libellées en euros, avec un coupon de 4,25% jusqu'à la première date d'ajustement.

Il est prévu que ces nouvelles obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris et que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de BBB-/Baa3/BBB- (S&P / Moody's / Fitch) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Pour rappel, Orange a également annoncé le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant deux types d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables, dont les premières dates de refixation du taux d'intérêt sont respectivement fixées au 1er octobre 2026 et au 19 mars 2027. Cette offre prendra fin le 22 juin à 16h00.

L'objectif de ces opérations est notamment de gérer de manière proactive le portefeuille d'instruments hybrides de l'opérateur télécoms. L'offre de rachat offre également aux porteurs qualifiés la possibilité de demander à bénéficier d'une priorité dans l'allocation des nouvelles obligations.